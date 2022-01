Sembra che non ci sia più nulla da fare, l’amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è davvero arrivata al capolinea. Le due gieffine sono state legate per quattro mesi e si sono sempre difese all’interno del reality, ma qualcosa è cambiato con l’arrivo di Delia Duran. La Sorge ha accusato la sua amica di averla abbandonata per passare del tempo con la moglie di Alex Belli. Dopo gli iniziali scontri le due donne hanno discusso più volte e adesso nella casa ci sono due schieramenti opposti, da una parte Manila, Miriana, Delia e Nathaly e dall’altra Soleil, Jessica e Sophie.

Ieri la Nazzaro si è confidata con Nathaly e Delia e ha confermato di non voler confrontarsi con Soleil: “Sono stanca, ha sempre ragione lei, lei è sempre la vittima, quella non compresa. Lei offende e noi dobbiamo capire la sua ironia ogni volta. Mi ha tolto il saluto da una settimana. Io dico ‘Ciao Sole’ e lei abbassa la testa. Non vado più a cercare il confronto con una persona così, questa si chiama maleducazione. No dai non c’è proprio amicizia. Qui c’è una persona che comunque ha fatto piangere e stare male tutta una casa intera. Questa cosa non può essere sottovalutata. Adesso vorrà dire che cambierà qualcosa. Adesso io guardo anche Sole con un’oggettività che prima mi mancava. Perché non penso si tratti di incoerenza, ma semplicemente fermarsi quando un’impresa diventa impossibile“.

Manila è anche al centro di una polemica perché dopo aver perso due denti ha detto che qualcuno le porterebbe jella: “C’è un agguato nei miei confronti da qualche giorno. Fammi toccare ferro che qui c’è gente che mi sta veramente a portare…”

Soleil e il pensiero su Manila Nazzaro.

“Lei non sbaglia mai e non fa mai nulla. Sì lei è buona e carina e va compresa ogni volta. Ho creduto realmente nella nostra amicizia. Ovvi oche dei miei sentimenti non ho dubbi perché ho provato davvero affetto nei suoi confronti e credo di averlo dimostrato più volte. Deve sempre essere compresa e scusata e se non c’è questa comprensione, la butta sul vittimismo e dice che non sta male. Io però sono stufa di scusare gli altri”.

