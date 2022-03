Nei suoi ultimi due mesi al GF Vip Manila Nazzaro si è sottratta dal trio di cui faceva parte con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Se con l’influencer ha chiarito, con la cantante lirica Manila ha interrotto ogni tipo di rapporto. In una diretta Instagram l’ex gieffina ha spiegato che nonostante abbia fatto pace con Soleil, non la sente più.

“Sì è vero che ho difeso Katia nella prima parte di GF Vip, perché eravamo amiche per davvero. Ovviamente non l’ho difesa sulle parole che ha usato, ma come persona e artista. Perché nella prima parte di percorso lei è stata una parte importante per me. Lo stesso vale per Sole e non rinnego nulla, mi hanno dato tanto e ci siamo scambiate cose belle. Poi sono stata io a mettere un freno. A me non appartengono certe cose e mi sono dissociata. Il problema è che quando ti dissoci con Katia, lei lo vive come un tradimento e in qualche maniera è diventata una mia nemica.

Se ho fatto pace con Soleil? Sì abbiamo chiarito ma due mesi fa mica adesso fuori. Io con Sole nell’ultimo periodo ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco”.