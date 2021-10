Soleil Sorge ha reagito all’eliminazione di Raffaella Fico in modo non elegantissimo e Manila Nazzaro – con molta educazione – le ha fatto notare l’atteggiamento un po’ sopra le righe. L’esultanza di Soleil però non è passata inosservata anche alla gieffina eliminata, che dallo studio del GF Vip ha dichiarato: “Lei è venuta fuori per la falsa e vipera che è. Non mi stupisce mica questo comportamento. Lei è finta e continuerò a ripeterlo. Una ragazza finta e perfida in tutto quello che fa, non mi trasmette niente e non la sopporto. Per me è la falsità in persona“.

Della stessa opinione di Raffaella è anche Sophie Codegoni, che venerdì notte dopo la puntata del GF Vip ha criticato la Sorge: “Che vipera, con l’uscita di Raffa è stata proprio un’arpia“.

Manila Nazzaro contro Sophie Codegoni, le parole su Soleil.

“Prima dice che la stima come donna e come tutto poi ieri le ha addirittura detto che è un’arpia. Cioè anche no, questo non mi piace. Questo perché? Soltanto perché ha esultato per l’uscita di Raffaella? Ma questo è un modo di fare di Soleil. Se ogni volta queste si sentono attaccate da qualsiasi cosa non ne usciamo più. Perché poi lei alza il braccio e loro ‘ha alzato le braccia ce l’ha con noi’. Cioè state calme. Ok che è un modo di fare discutibile e a Sole le ho detto ‘non mi è piaciuto quello che hai fatto’. Ma da qui a dire che è una str***a, un’arpia, una strega è diverso”.

Non voglio difendere Sophie, ma come Soleil ha tutto il diritto di esultare per l’uscita di Raffaella (anzi, il Dio del trash ringrazia), Sophie può tranquillamente pensare che la coinquilina sia un’arpia. Il mood da ‘suore laiche’ lasciamolo fuori dal GF Vip.

Per tutti quelli che dicono che Manila non dice le cose in faccia, adesso sta dicendo a Sophie quello che ha detto ieri ad Ainett in giardino (riguardo la nomination di Soleil). “Le parole cattiva e arpia erano fuori luogo” #gfvip pic.twitter.com/LznHgefeLh — Ste 22 ✨ (@Sterny2222) October 23, 2021

Manila sta dicendo che i termini usati da Sophie nei confronti di Soleil “arpia, strega, cattiva” sono i termini usati da Raffaella facendo capire che il gruppetto era capitanato da Raffaella. #gfvip — Catia (@catiuz92) October 23, 2021