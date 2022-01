“Lui è tornato a Roma ed è sparito. Il 4 settembre ci siamo scambiati gli ultimi messaggi. Poi si è reso irreperibile. Ho provato a cercarlo diverse volte, ma niente. Ci sono rimasta male quando ho saputo da terzi che avrebbe partecipato al GF Vip e ho fatto uno più uno. Insomma, siamo in Italia, è piuttosto semplice da capire… Io sono una transessuale e chi mi sta al fianco, spesso, ha il timore di non apparire ai benpensanti in una buona luce. Come ho detto siamo in Italia e non lo scopro certo io che per una buona fetta di persone, ancora oggi, una relazione tra un etero e una trans non è una cosa ben vista. Figuriamoci per un personaggio pubblico che deve entrare in un reality nazionale”.

“Io ho un sacco di prove della nostra storia, ci sono testimoni che ci hanno visto mano nella mano e baciarci. Non uno, ma molti. Ho video e messaggi privati che ovviamente non voglio divulgare perché sono appunto privati. Io ho bisogno di chiarire con Pierpaolo, perché dal 4 settembre è sparito nel nulla. Devo capire cosa pensa di me, di noi”.