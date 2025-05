Manila e Stefano o Antonino e Andrea, chi esce a The Couple: i sondaggi

Nell’ultima puntata di The Couple, ci sono state due eliminazioni: i fratelli Mileto e le sorelle Testa sono stati esclusi, mentre sono finiti in nomination Stefano Oradei e la moglie Manila Nazzaro, insieme ad Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. Una di queste coppie dovrà abbandonare il gioco domenica 11 maggio, perdendo così la possibilità di vincere un milione di Euro. Secondo i sondaggi sui social e i forum dedicati, il pubblico sembra favorire Spinalbese e Tabanelli, mentre i sostenitori della Nazzaro, noti come “Lavapiatters”, potrebbero essere a rischio.

Durante le nomination, Jasmine ha votato per Antonino e Andrea, seguita da Pierangelo. Benedicta ha espresso il suo voto per Nazzaro e Oradei, mentre le sorelle Giorgia e Laura hanno votato a turno. Manila ha votato per Antonino e Andrea, mentre entrambi hanno dato il loro voto a Nazzaro e Oradei. Con quattro voti a testa, Spinalbese e Tabanelli, così come Nazzaro e Oradei, dovranno affrontarsi nel televoto per continuare la loro avventura verso il milione.

In attesa della prossima puntata, il programma invita i fan a seguire le coppie su Mediaset Extra, Mediaset Infinity, sul sito ufficiale e sui social media. La finale di The Couple è prevista per il 18 maggio. L’atmosfera è intensa e alta è la competizione tra le coppie, con il pubblico pronto a dare il proprio supporto.