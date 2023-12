Manifesto “Imprese per le persone e la società”, WINDTRE tra i firmatari

– WINDTRE annuncia la firma del Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, redatto dall’UN Global Compact Network Italia, rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite. Con la firma, WINDTRE si impegna a rafforzare ulteriormente il ruolo della dimensione sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine.

“WINDTRE ha aderito con convinzione al Manifesto promosso da UN Global Compact Network Italia, per sostenere e contribuire concretamente al progresso della dimensione sociale della sostenibilità in azienda e nella comunità, in linea con l’Agenda ONU 2030. L’adesione – afferma Gianluca Corti, Co-Ceo di WINDTRE – conferma il nostro impegno nel promuovere una cultura aperta e rispettosa, dove tutte le persone possano esprimere a pieno le proprie unicità, competenze e potenzialità. Da sempre manteniamo al centro delle scelte aziendali le nostre persone, il loro benessere e valorizzazione. Perseguiamo la parità di genere che attesta l’equità nei processi retributivi e l’esistenza di solide politiche di Diversity & Inclusion e per la quale abbiamo ottenuto la Certificazione EQUAL-SALARY”.

Il Global Compact delle Nazioni Unite, che rappresenta la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo rivolta alle aziende, è un progetto speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori delle Nazioni Unite attraverso pratiche aziendali responsabili. Conta più di 20.000 aziende e oltre 3.000 firmatari non profit con sede in 162 paesi e 69 reti locali.