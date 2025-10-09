14.1 C
Manifesti strappati a Vicenza, vandalismo elettorale e democrazia

La campagna per le prossime elezioni regionali si intensifica, specialmente a Vicenza, dove si sono verificati vandalismi ai danni dei manifesti elettorali di Jacopo Maltauro, candidato di Forza Italia. I manifesti, affissi nei luoghi autorizzati del comune, sono stati strappati in diverse aree della città, tra cui viale dello Stadio, via Bassano e viale della Pace. Questi atti, avvenuti in giorni diversi, hanno suscitato indignazione nel comitato elettorale, che li ha definiti vandalismi inaccettabili, notando una coincidenza con una recente manifestazione in città.

Maltauro ha commentato l’accaduto sui social, evidenziando una “democrazia a due velocità”. Ha sottolineato come chi si definisce democratico, ma agisce in questo modo, dimostri il proprio impegno politico strappando i manifesti di chi ha opinioni diverse. Nonostante l’accaduto, Maltauro ribadisce il suo impegno per le elezioni, esprimendo la volontà di promuovere un futuro migliore per il territorio.

Questo episodio è anche un’opportunità per Maltauro di rilanciare la sua proposta per la creazione di un assessorato regionale dedicato alle politiche giovanili, attualmente assente in Veneto. Questa struttura mirerebbe a promuovere la cittadinanza attiva, l’educazione civica e il rispetto reciproco, obiettivi essenziali per prevenire simili episodi in futuro. Maltauro sottolinea l’importanza di una cultura politica fondata sul dialogo e sulla responsabilità, contro l’intolleranza e il disprezzo.

