“Mattarella traditore”. una quindicina di manifesti con la foto del presidente della Repubblica e la scritta in rosso sono comparsi questa mattina a Gattinara, nelle vie del paese in provincia di Vercelli. Lo ha denunciato il sindaco Daniele Baglione sui social. Il primo cittadino ha anche segnalato il fatto alle forze dell’ordine e ora polizia e carabinieri indagano per individuare i responsabili, che potrebbero appartenere, come già avvenuto in casi analoghi, alla galassia No Vax e negazionista.

“Il senso dello Stato è ciò che unisce il nostro Paese e le nostre Comunità e lo Stato siamo prima di tutto noi – commenta il sindaco Baglione – Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Non sappiamo, per ora, chi abbia affisso questi manifesti e chi possa pensare di scrivere certe cose e compiere certi comportamenti. Di certo chiunque sia stato ha commesso un reato molto grave e non ha offeso soltanto il presidente Sergio Mattarella, a cui va tutta la mia personale solidarietà e quella di tutta la nostra comunità, ma ha offeso il nostro Paese”.

Sull’accaduto si somo espressi anche Silvia Fregolent e Mauro Marino, parlamentari e coordinatori regionali di Italia Viva. “I manifesti che denigrano il presidente della Repubblica comparsi a Gattinara sono una vergogna che macchia l’immagine dell’intero Piemonte. Si tratta di un’azione deprecabile che non deve restare impunita”.