Manifestazioni sportive a Napoli: il potere dell’unità

Da StraNotizie
Circa duemila manifestanti stanno partecipando a un corteo a Napoli per sostenere la Palestina e protestare contro il blocco israeliano della Flotilla bis in acque internazionali. Il corteo è partito da piazza Municipio, aperto dallo striscione “Blocchiamo tutto”. I manifestanti hanno fatto una sosta davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia, per poi percorrere il lungomare di Napoli e fermarsi a 200 metri dall’ambasciata americana, dove erano presenti blindati delle forze di polizia e un idrante.

Durante la manifestazione, i presenti hanno urlato slogan a favore della Palestina e della Flotilla. Dopo aver espresso le loro opinioni, i manifestanti sono tornati indietro lungo il lungomare per sciogliere il corteo.

Inoltre, nei pressi della manifestazione sono stati avvistati venditori abusivi di bandiere. Uno di questi ha proposto sia la bandiera della Palestina sia quella con un teschio, molto apprezzata dai giovani. Il costo di ogni bandiera è di 10 euro e l’uomo ha confermato di guadagnarsi da vivere con questa attività durante le manifestazioni.

