Attualità

Manifestazioni anti Trump negli Stati Uniti

A Minneapolis, non si fermano le manifestazioni contro la stretta dell’amministrazione sull’immigrazione e le operazioni dell’ICE, l’agenzia federale che si occupa di far applicare le leggi sull’immigrazione nel Paese. Ieri all’aeroporto internazionale di Minneapolis-St.Paul, la polizia ha arrestato un gruppo di manifestanti contrari all’applicazione delle nuove disposizioni in tema migratorio.

La protesta si è svolta al principale scalo del Minnesota e, secondo la ricostruzione degli agenti, i manifestanti avrebbero superato i limiti del permesso concesso, interrompendo le operazioni aeree. I manifestanti erano contrari alle operazioni dell’ICE e alle nuove disposizioni in tema di immigrazione. La protesta è stata organizzata dall’associazione di cui fanno parte anche il pastore luterano di Minneapolis, Justin Lind-Ayres, e altri organizzatori.

