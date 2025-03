Manifestazione per l’Europa oggi, piazza del Popolo affollata di bandiere blu

Il 15 marzo a Roma si è svolta la manifestazione “Una piazza per l’Europa”, promossa dai sindaci di 14 città e ispirata dall’appello del giornalista Michele Serra. Migliaia di persone hanno partecipato a piazza del Popolo portando bandiere europee e della pace. Durante l’evento, cartelli esprimevano il desiderio di un’Europa che sostenga i diritti umani, combatta le disuguaglianze e promuova la cooperazione. Michele Serra, aprendo la manifestazione, ha sottolineato l’importanza dell’Unione Europea come simbolo di salvezza e ha criticato le visioni materialistiche. Ha chiarito che non esiste pace senza libertà e che ogni oppressione mina la vera libertà.

Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha ribadito il bisogno di un’Europa federale e unita, pronta a chiudere il passo ai nazionalismi. Ha invitato a un nuovo piano di investimenti comuni in linea con i valori di giustizia sociale e solidarietà. Corrado Augias ha paragonato la manifestazione a quella di Ventotene, mentre Antonio Scurati ha affermato che la lotta per la democrazia è fondamentale.

Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ha messo in evidenza la necessità di unità europea di fronte alle sfide attuali. Infine, il presidente della comunità palestinese di Roma ha affermato l’importanza di risolvere le controversie internazionali senza armi.

L’evento ha visto anche la partecipazione di varie associazioni, partiti di opposizione e cittadini da diverse regioni d’Italia, tutti uniti nell’intento di ribadire uno spirito europeista, al di là delle affiliazioni politiche.