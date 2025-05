Manifestazione per Gaza: Unità e Diritto Umanitario in Piazza

Sabato 7 giugno si svolgerà a Piazza San Giovanni una manifestazione per Gaza, organizzata da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Il corteo partirà alle ore 14 e si basa sulla mozione unitaria sul Medio Oriente presentata da Pd, M5S e Avs in Parlamento, senza integrazioni richieste da Sinistra per Israele, Azione e Italia Viva.

Schlein ha sottolineato l’importanza di fermare il “massacro dei palestinesi” e ha criticato il governo Meloni per la sua complicità con le azioni del governo israeliano, affermando che non ha condannato i crimini di Netanyahu. Conte ha invitato tutti coloro che si oppongono a questa situazione a unirsi alla manifestazione, lamentando il silenzio dell’Unione Europea e il “complice e codardo” atteggiamento dell’attuale governo. Fratoianni ha evidenziato come l’Italia non meriti un governo che non si schiera dalla parte giusta.

La manifestazione è vista dai promotori come una continuazione della loro piattaforma parlamentare. Azione e Italia Viva organizzeranno invece il 6 giugno a Milano un incontro contro l’antisemitismo e l’azione di Israele. Renzi ha cercato di minimizzare le distanze tra i gruppi, riconoscendo le affinità, ma confermando la sua partecipazione all’evento di Milano piuttosto che a quello del 7 giugno.

