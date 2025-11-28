10.3 C
Manifestazione No Ponte a Messina

La manifestazione No Ponte è prevista per il 29 novembre con inizio alle 14,30 a piazza Castronovo. Il percorso del corteo prevede il passaggio in via Garibaldi, via I Settembre fino all’intersezione con via Cesare Battisti, da dove una parte del corteo proseguirà in via I Settembre con arrivo in piazza Duomo e un’altra parte proseguirà in via Cesare Battisti, via Loggia dei Mercanti, via Argentieri con arrivo in piazza Unione Europea.

Il transito veicolare sarà interdetto lungo il percorso del corteo, che partirà da piazza Castronovo alle 14,30 e proseguirà lungo le vie previste. Saranno presenti presidi delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza e il transito di eventuali veicoli di pronto soccorso o delle Forze dell’Ordine. L’autorizzazione alla manifestazione è subordinata alle disposizioni della Questura di Messina per la sicurezza pubblica.

