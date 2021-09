È gremita piazza San Giovanni a Roma, ci sono circa 100 mila persone per gli organizzatori della manifestazione ( tremila, per la Questura) . E sul palco di “Contro il green pass, per la Libertà e il futuro“ a dire no al “certificato verde” c’è anche Nunzia Schilirò, vice questore di Roma, che interviene come “cittadina privata”. Il suo intervento non era previsto nella scaletta , ma a sopresa la Schilirò, citando Gandhi, invoca: “La disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico“.

E poi ancora: “Il male nella storia non ha mai vinto“. “Se il male avesse vinto, noi non saremmo qui“. “Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui“. “Il green pass italiano è illegittimo“. “Dobbiamo unire le nostre energie per indicare una via migliore“.

La manifestazione è organizzata da Ancora Italia, Movimento 3V, FISI, Primum non nocere, No paura day e Fronte del dissenso.

Nunzia Alessandra Schirillo ha 43 anni ed è stata a capo della sezione romana contro i reati sessuali. Ora è i nservizio alla Criminalpol.