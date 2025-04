Manifestazione M5S contro il riarmo dell’UE, a che punto siamo a Bruxelles?

Le manifestazioni a favore e contro il riarmo europeo, guidate da figure come Michele Serra a Roma e il Movimento Cinquestelle, evidenziano un dibattito acceso sull’idea di una difesa comune in Europa, soprattutto in reazione alla nuova posizione internazionale degli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. La Commissione Ue, guidata da Ursula von der Leyen, ha ipotizzato un piano chiamato Rearm Eu, ma i progressi sono lenti a causa delle diverse aspirazioni degli Stati membri e della complessità del tema. Durante l’ultima riunione del Consiglio Ue, è stato approvato il sostegno all’Ucraina, ma il piano Rearm Eu ha ricevuto solo un consenso simbolico, rimandando le decisioni concrete a giugno.

Le resistenze degli Stati membri riguardano la questione delle risorse e delle modalità di impiego. Paesi con un alto debito, come Italia e Francia, temono ripercussioni negative sui loro conti pubblici. Bruxelles ha proposto di attivare una clausola che consente di investire fino all’1,5% del Pil nella difesa, ma questo aumenterebbe il debito, con possibili conseguenze sulla richiesta di interessi da parte degli investitori.

Ci sono anche dubbi riguardo ai 150 miliardi di prestiti diretti dell’Europa garantiti dal bilancio Ue, con alcuni Stati che preferirebbero contributi a fondo perduto. La Germania, invece, non è interessata ai prestiti a causa dei suoi tassi favorevoli. Inoltre, i Paesi frugali, come l’Olanda, si oppongono a qualsiasi forma di debito comune. In questo contesto, la proposta italiana di mobilitare capitali privati attraverso InvestEu potrebbe fornire un’alternativa. Infine, la pressione americana per aumentare il finanziamento della difesa dal 2 al 3% del Pil complica ulteriormente la situazione, rendendo necessarie decisioni strategiche per il futuro dell’Europa.