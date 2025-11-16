Manifestazione contro partita di basket a Bologna

Venerdì 21 novembre a Bologna si terrà una partita di basket di Eurolega tra la Virtus e il Maccabi Tel Aviv, noto per la sua curva che promuove idee suprematiste e razziste. A causa di questa situazione, diverse organizzazioni dello sport popolare, sindacati e associazioni hanno chiesto l’annullamento dell’evento, ma il ministro Piantedosi ha confermato che la partita si svolgerà.

In risposta a questa decisione, è stata organizzata una manifestazione chiamata “Show Israel Red Card”, che avrà inizio alle 18 di venerdì 21 novembre da Piazza Maggiore a Bologna.

Roberto della Polisportiva Hic Sunt Leones Bologna ha rilasciato un’intervista su Radio Onda d’Urto per discutere ulteriormente della situazione.