venerdì – 10 Ottobre 2025
Attualità

Manifestazione ad Arezzo a sostegno della Palestina

Oggi, le strade della città hanno visto una manifestazione per esprimere solidarietà verso la popolazione palestinese, organizzata da Cgil e Arezzo per Gaza. Centinaia di persone si sono riunite in via del Rossellino, dando inizio a un corteo che ha attraversato via Petrarca, la rotatoria di Guido Monaco, via Roma e corso Italia, culminando in piazza della Libertà.

I manifestanti hanno dichiarato: “La Global Sumud Flottilla ci ha portati con sé, i nostri occhi sono stati su quelle barche, il salto di qualità è stato evidente.” Hanno anche riferito che un’altra flottilla è stata fermata di recente in acque internazionali, con Israele che ostacola l’arrivo di aiuti alimentari ai palestinesi. “Per questo motivo non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare a esserci,” hanno concluso.

