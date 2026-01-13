14 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Da stranotizie
Manifestazione a Monza per la pace

A Monza si è svolta una manifestazione per chiedere pace e diritto internazionale, alla quale hanno partecipato oltre 200 persone, associazioni e organizzazioni sindacali. Il corteo ha attraversato il centro cittadino, partendo da largo Mazzini e concludendosi in piazza Roma, davanti all’Arengario.

La manifestazione ha messo in luce la crescente instabilità internazionale, con il riarmo, la messa in discussione delle regole del diritto internazionale e i conflitti in crescita. Al centro della protesta, la condanna dell’aggressione degli Stati Uniti al Venezuela, la guerra a Gaza e il conflitto in Ucraina.

Arianna Santopietro di Amnesty International ha affermato che difendere l’intervento americano in Venezuela significa difendere una violazione del diritto internazionale e dei diritti umani. L’azione ha causato 100 morti e altrettanti feriti ed è stata finalizzata al controllo delle risorse petrolifere del Paese.

Il tema del diritto internazionale è stato affrontato anche in riferimento alla situazione in Palestina, dove l’occupazione di Gaza dovrebbe essere regolata dal diritto umanitario delle occupazioni e l’uso della forza da parte della potenza occupante dovrebbe essere disciplinato dal diritto internazionale dei diritti umani.

Matteo Moretti, Segretario Generale Cgil Monza e Brianza, ha attaccato la posizione del governo italiano sull’azione statunitense in Venezuela, definendola una falsità e una vergognosa forma di subalternità a Trump. Ha anche parlato di diritti umani e comunità internazionale, manifestando solidarietà e sostegno a tutte le persone detenute ingiustamente nelle carceri del mondo.

Moretti ha anche invitato a firmare per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, per difendere l’autonomia della magistratura e il diritto delle cittadine e dei cittadini ad avere una giustizia libera dai condizionamenti del potere esecutivo.

La manifestazione per la pace è stata promossa da un ampio gruppo di realtà del territorio, tra cui Cgil Monza Brianza, Anpi Monza Brianza, Acli Monza Brianza, Arci Scuotivento, Arci Donne e Diritti, Auser Monza e Brianza, Diritti Insieme, Alisei, Sunia Monza Brianza, Emergency, Brianza Oltre l’Arcobaleno, Federconsumatori, Libera Monza Brianza.

