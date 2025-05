Manifatturiero Italiano in Crisi: Urgono Misure Energetiche

Il settore manifatturiero italiano, che contribuisce oltre il 15% al PIL nazionale e più del 50% dell’export, si trova in difficoltà a causa dell’aumento insostenibile dei costi energetici. Il presidente di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, ha evidenziato che molte aziende stanno riducendo o interrompendo la produzione non per mancanza di domanda, ma a causa dell’elevato costo dell’energia, che supera di molto quello medio europeo. In particolare, il costo dell’energia elettrica in Italia è di 14,5 centesimi per kWh, rispetto agli 8,1 centesimi europei, e a livelli nettamente inferiori in America e Cina.

Per affrontare questa crisi, Meritocrazia Italia chiede interventi immediati, tra cui un tetto al prezzo dell’energia per le aziende manifatturiere, l’adozione di contratti pubblici di fornitura a lungo termine, e la riduzione degli oneri in bolletta. Inoltre, si propone il riconoscimento del “manifatturiero strategico ed energivoro” per garantirne l’accesso a tariffe calmierate e fondi compensativi.

Tra le richieste ci sono anche incentivi per l’autonomia energetica industriale e un credito d’imposta sui costi energetici convenzionato con il mantenimento dell’occupazione. Viene suggerita l’istituzione di un Fondo sovrano per stabilizzare i prezzi dell’energia. Mauriello sottolinea anche la necessità di una pianificazione per fonti energetiche alternative e un’attenzione al ritorno dell’energia nucleare, garantendo alti standard di sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi. Senza azioni tempestive, avverte Mauriello, il rischio è di perdere filiere strategiche e lasciare spazio a concorrenti più avvantaggiati.

Fonte: www.adnkronos.com