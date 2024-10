Maniace Boutique Hotel Ortigia: un nuovo gioiello per il portfolio di Gruppo UNA

Il nuovissimo Maniace Boutique Hotel Ortigia, parte della prestigiosa collezione UNA Esperienze di Gruppo UNA, ha recentemente aperto le sue porte a Siracusa, nella storica isola di Ortigia. Questo elegante hotel 4 stelle si distingue per il suo servizio di alto livello, il fascino senza tempo e la posizione privilegiata a pochi passi dal lungomare e dalle principali attrazioni turistiche della città. Con l’ingresso di questa nuova struttura, il portafoglio di UNA Esperienze raggiunge ora le 20 strutture e amplia ulteriormente l’offerta della più grande catena alberghiera italiana in Sicilia.

L’Amministratore Delegato di Gruppo UNA, Giorgio Marchegiani, esprime grande orgoglio per la nuova affiliazione, sottolineando che rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita nella regione, dove la catena è già presente con altre cinque strutture. Il Maniace Boutique Hotel è una dimora storica che offre 21 camere e suite, modernamente arredate in stile siciliano e ispirate a tradizioni locali, come i celebri pupi e il vulcano Etna.

Ogni camera racconta una storia unica, contribuendo a creare un’atmosfera intima e accogliente, che riflette la ricca cultura dell’isola. L’hotel vanta interessanti ambienti comuni, con una raffinata breakfast room che offre viste su un’antica abside risalente al IV secolo d.C. Durante la bella stagione, gli ospiti possono gustare la colazione nel giardino storico privato.

Non mancano anche spazi per aperitivi e degustazioni di vino sulla terrazza esterna. Inoltre, Maniace Boutique Hotel presta particolare attenzione alla sostenibilità, utilizzando pannelli solari e prodotti a chilometro zero in linea con le best practices di Gruppo UNA.

La posizione strategica dell’hotel, a soli 600 metri dal centro storico di Siracusa, permette agli ospiti di esplorare attrazioni come il Castello Maniace, la Fonte Aretusa e il Duomo di Siracusa, patrimonio UNESCO. L’apertura di questo nuovo affiliato rappresenta per Gruppo UNA una significativa crescita in Sicilia, sottolineando l’impegno nel valorizzare la regione e nell’offrire esperienze uniche nel settore dell’ospitalità di alta gamma.