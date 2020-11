Angelina Mango, figlia del cantautore, esordisce nel mondo della musica con il brano Va tutto bene, tratto dal suo primo album Monolocale.

Va tutto bene è il singolo che sarà pubblicato il 13 novembre 2020 da Angelia Mango, figlia del compianto cantautore, morto nel 2014, e della moglie Laura Valente. La canzone, dal titolo Va tutto bene, fa parte del suo primo album, intitolato Monolocale.

La giovane artista propone un lavoro discografico che oscilla tra il pop e lo stile urban, che dà alla sua musica un tocco giovanile e fresco. Nel testo di Va tutto bene, la figlia di Mango racconta anche le difficoltà vissute e le emozioni provate durante il periodo di confinamento a casa, dovuto al lockdown dello scorso aprile.

Mango, la figlia Angelina debutta nel mondo della musica

Va tutto bene è il singolo di debutto, nel mondo della musica, di Angelina Mango. Il brano, che sarà presentato ufficialmente, il 13 novembre 2020, fa parte del primo album della giovane artista, intitolato Monolocale. In questo suo primo singolo, Angelina esplora gli ostacoli che ha dovuto affrontare durante i mesi di lockdown e come – in quei momenti – abbia sfruttato il tempo per conoscere meglio se stessa.

Angelina parla di quel delicato periodo che tutti noi abbiamo passato, confinati in casa. Ecco le sue parole, riprese da Fanpage.it:

“Forse distruggo le cose per poterne fare canzoni. È il mio loop, è la soluzione, ma è anche la spiegazione ai fallimenti. E alla fine mi ritrovo a ballare in cuffia sulla cassa di un pezzo che scandisce cinicamente le mie fragilità”.

La figlia di Mango, dunque, segue le orme del padre cantautore e della madre Laura Valente, anche lei cantante.

Il video di Rondine di Mango:

Angelina Mango, il primo album Monolocale

Va tutto bene, come vi anticipavamo, fa parte del suo primo EP che le permette di esordire nel mondo della musica, intitolato Monolocale. Il disco fa leva su otto brani inediti, che l’artista ha elaborato durante il lungo periodo di quarantena che ha vissuto a casa.

Ecco la tracklist di Monolocale: Va tutto bene, Naviglio Grande, Sono aggrappata a te, Iron Man, Treno in corsa, Muoio per niente, San Siro. Angelina spazia tra diversi generi musicali: le canzoni, infatti, fanno leva su sonorità prettamente pop, per poi approdare a quelle squisitamente più R&B e urban.

