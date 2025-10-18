14.6 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Attualità

Mango: indagini su morte fondatore, accuse al figlio

Da stranotizie
Mango: indagini su morte fondatore, accuse al figlio

Il fondatore di Mango, il noto marchio di moda spagnolo, è deceduto in seguito a una caduta durante un’escursione. Inizialmente, si era trattato di un incidente tragico, ma la situazione si è complicata quando il tribunale di Martorell ha iscritto Jonathan, il figlio della vittima, nel registro degli indagati per omicidio volontario.

La tragedia si è verificata durante un’escursione al Montserrat, dove Isak Andic è caduto per oltre cento metri. Era presente solo Jonathan, che ha affermato di essere stato alcuni metri davanti al padre e di aver notato la caduta solo in un secondo momento.

Tuttavia, con il passare dei mesi, sono emerse incongruenze. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, hanno interrogato Jonathan come testimone, ma le sue dichiarazioni hanno sollevato dubbi. I dati del suo telefono e le fotografie rinvenute avvalorano i sospetti, poiché alcune informazioni fornite da Jonathan non corrispondono alla realtà.

In aggiunta, è emersa la testimonianza di Estefania Knuth, compagna di Isak, la quale ha descritto un rapporto difficile tra padre e figlio, caratterizzato da tensioni familiari e differenze sulla gestione dell’azienda. Questo ha portato il tribunale a disporre nuove indagini sul cellulare di Jonathan e sulla dinamica dell’incidente.

La famiglia Andic ha scelto di mantenere il silenzio, dichiarando di rispettare il procedimento giudiziario in corso e manifestando la propria fiducia nell’innocenza di Jonathan. Dopo la morte del fondatore, Jonathan ha assunto la presidenza di Mango, un’importante multinazionale della moda.

Articolo precedente
Sammy e il Gioco da Incubo: Steal a Brainrot su Roblox!
Articolo successivo
Pace in Medio Oriente: un futuro di speranza per Gaza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.