Mangimi per animali a Gaza: Italia sostiene la popolazione

Da StraNotizie
L’Italia continua a sostenere la popolazione della Striscia di Gaza attraverso iniziative volte ad aiutare sia le persone che gli animali. Recentemente, è iniziato il programma “Food for Gaza”, collaborando con la FAO per fornire fondi e risorse.

Tra il 25 e il 26 agosto, sono state inviate 60 tonnellate di mangimi nutrizionali per animali. Questo mangime viene attualmente confezionato direttamente a Gaza. Ieri sono stati distribuiti i primi 400 sacchi di mangime al centro FAO di Deir El Balah.

La distribuzione iniziale prevede l’erogazione di 2 sacchi da 100 kg ciascuno a ogni pastore che possiede almeno un animale. Si prevede di raggiungere un totale di 200 beneficiari verificati. Inoltre, nei prossimi giorni, sono attesi anche 3.500 kit veterinari, finalizzati alla cura degli animali nella regione.

