Mangiare peli di gatto è una malattia? Lei proprio non può farne a meno

Una donna di circa 50 anni ha rivelato recentemente che per lei mangiare peli di gatto è praticamente indispensabile e che proprio non può farne a meno.

Lisa è una donna di circa50 anni che ha catturato l’attenzione dei telespettatori del programma “Io e le mie nuove ossessioni” con una storia tanto bizzarra quanto inquietante.

La donna ha infatti confessato di mangiare ogni giorno peli di gatto un’abitudine che proprio adora e non ha alcuna intenzione di smettere, ovviamente la sua confessione ha lasciato tutti senza parole. Il suo comportamento bizzarro ha ovviamente sollevato molti quesiti non solo sulle motivazioni che spingono la donna ad assumere questo comportamento ma anche sulle implicazioni che questo comportamento potrebbero avere sulla sua salute

Mangiare Peli di Gatto, una strana passione diventa una sorta di ossessione

Lisa ha voluto raccontare la sua storia facendo comprendere a tutti come la sua vita sia profondamente legata ai suoi molteplici gatti, la donna infatti li considera come i suoi figli e senza freni ha voluto esporre la sua situazione

A quanto raccontato il mangiare peli di gatto è una sua abitudine quotidiana, una parte fondamentale della sua giornata del quale proprio non può fare a meno, a chi ha poi espresso il proprio parere asserendo che la donna avesse troppi felini, Lisa ha risposto che proprio perché li considera i propri figli ci tiene a tenerli sempre protetti in salute e perfetti e che nessun felino viene mai trascurato o maltrattato.

La donna ritiene che leccare e ingerire i loro peli sia un modo per prendersi cura di loro, è un comportamento che in effetti svolge la mamma del felino solitamente, questa pratica che a molti può sembrare orribile e disgustosa da Lisa viene descritta come zucchero filato secondo la donna infatti non solo avrebbe la stessa consistenza ma le darebbe un senso di piacere e soddisfazione.

Secondo la donna non vi è alcuna stranezza nel suo comportamento ma i medici non la pensano allo stesso modo e sono estremamente preoccupati per la salute mentale di Lisa

Il consumo abituale di peli di gatto può avere gravi conseguenze sulla salute come il danneggiando dello stomaco e anche dell’intero apparato digerente, inoltre i medici sostengono che l’ingestione di peli di gatto potrebbe essere la manifestazione di un disturbo ossessivo-compulsivo o di altre problematiche psicologiche.

Lo psichiatra coinvolto nella trasmissione ha spiegato infatti che il rapporto eccessivamente morboso di Lisa con i suoi gatti è la base della sua ossessione, la sua totale devozione ai suoi felini le lascia poco tempo per altre attività influenzando così negativamente anche il suo riposo e soprattutto la qualità della sua vita.

Il programma “Io e le mie nuove ossessioni” spesso genera opinioni contrastanti e critiche sui comportamenti delle persone che vi partecipano. Molto spesso le ossessioni dei partecipanti al programma vengono definite strane e in molti non approvano quella che secondo la loro opinione, è esporre pubblicamente un disagio mentale, quello che pero spesso non si comprende e che quello che per qualcuno può sembrare una strana ossessione potrebbe far sentire più a suo agio chi ad esempio si comporta come Lisa.

Infatti quello di Lisa non sarebbe un caso isolato molte persone affette da disturbi ossessivo-compulsivi sviluppano comportamenti che appaiono incomprensibili o bizzarri agli occhi degli altri.

Con la storia della donna che continua a trovare piacere nel suo comportamento bizzarro sono stati sollevati importanti interrogativi sul rapporto tra ossessioni, salute mentale e benessere e animali .