Mangiano la pastiera prima di Pasqua e Manila Nazzaro scoppia in lacrime

Questa Pasqua è stata festeggiata per la prima volta sotto le telecamere del Grande Fratello in “The Couple”, e rimarrà nella memoria per l’incidente legato alla pastiera di Benedicta Boccoli. Il dolce, preparato con cura da Irma Testa e Manila Nazzaro, ha innescato un dramma inaspettato. Durante la notte, la sorella Boccoli ha mangiucchiato un pezzo di pastiera, il che ha scatenato la reazione infuriata delle due cuoche, molto affezionate al dolce tradizionale. Irma ha dichiarato: “Quelle sette strisce sulla pastiera hanno un significato. Mi sto avvelenando…”, mentre Manila, in lacrime, ha sottolineato la mancanza di rispetto per la tradizione e ha criticato l’aspetto rovinato della pastiera.

Benedicta si è assunta la responsabilità dell’accaduto, scusandosi e difendendo il suo gesto come un semplice gioco. Ha affermato: “La pastiera l’ho rosicchiata io, ho solo preso un pezzettino”, minimizzando la situazione.

Le sette strisce sulla pastiera napoletana non sono solo decorazioni, ma racchiudono un significato simbolico profondo. Queste strisce, disposte a formare una griglia, hanno un valore religioso e culturale. Il numero sette è significativo nella simbologia cristiana, rappresentando totalità e perfezione. Alcuni collegano queste strisce ai sette doni dello Spirito Santo o ai sette giorni della Creazione.

L’episodio ha acceso i riflettori su un dolce tradizionale, rendendo la Pasqua al Grande Fratello un evento unico e indimenticabile.