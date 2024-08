Mangia e bevi palermitani, la ricetta street food

Tra gli street food più conosciuti ci sono i mangia e bevi palermitani, degli involtini di cipollotto e pancetta da cuocere alla griglia.

Se siete stanchi delle solite grigliate, oggi vi proponiamo una gustosa aggiunta tipica della cucina siciliana. Stiamo parlando dei mangia e bevi palermitani, a Catania noti come cipollata. In sostanza dono dei cipollotti avvolti in una fetta di pancetta e poi cotti alla griglia. In tutti i casi l’aspetto più importante è gustarli a scottadito, ossia appena fatti quando sono ancora roventi.

Come preparare la ricetta dei mangia e bevi palermitani

Per prima cosa pulite i cipollotti rimuovendo la parte finale del gambo, troppo dura, e le radici. Avvolgeteli partendo dalla base, uno a uno, con una fetta di pancetta avendo cura di non romperla. Spostatevi poi alla griglia e disponete i mangia e bevi cuocendoli fino a che la pancetta, dopo aver rilasciato parte del suo grasso, non risulterà dorata e croccante. Girateli spesso per evitare che si brucino. Serviteli ben caldi con un pizzico di sale e una spruzzata di limone.

Mangia e bevi palermitani al forno

Se la stagione non lo consente o semplicemente non ne avete la possibilità, potete cuocere i mangia e bevi palermitani al forno. In questo caso basteranno 15 minuti a 200°C per ottenere una cottura perfetta. Abbiate però l’accortezza di girarli a metà cottura così che risultino dorati e croccanti su entrambi i lati.

Tra gli altri street food palermitani che dovreste provare c’è lo sfincione, una focaccia farcita a dir poco strepitosa.

Mangia e bevi: origine del nome

Le origini di questo street food non sono chiare, tuttavia sappiamo qualcosa in più riguardo a questo nome particolare. Pare debbano il loro nome al fatto che mentre si gustano, tra un morso e l’altro, andrebbe sorseggiato del buon vino rosso. Di fatto però non c’è nulla di certo riguardo l’origine del nome dei mangia e bevi palermitani.

Conservazione

I mangia e bevi palermitani vanno gustati appena fatti per apprezzare il particolare contrasto tra il cipollotto tenero e la pancetta croccante.