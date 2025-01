Manfrotto Mcpixi Supporto Universale Per Smartphone Pro, Nero, 3.9 x 9.3 x 14.7 cm, 41 grammi

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 18,19€ - 17,00€

(as of Jan 16, 2025 22:20:29 UTC – Details)





Il morsetto Manfrotto PIXI è progettato per collegare in modo sicuro qualsiasi smartphone, da 60 mm a 104 mm, a qualsiasi tipo di supporto, come il mini treppiede PIXI. Il morsetto presenta due attacchi da 1/4″ sul lato e sul fondo, consentendo la modalità verticale (portrait) insieme alla normale modalità orizzontale (landscape) . E’ inoltre dotato di un pratico attacco a slitta per luci LED, microfoni o altri accessori. La sua sicura leva di blocco Y-lock assicura la sicurezza del telefono e rende facile l’utilizzo

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Lingua ‏ : ‎ Inglese, Inglese, Inglese, Inglese, Inglese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 3,9 x 9,3 x 14,7 cm; 41 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 dicembre 2018

Produttore ‏ : ‎ Manfrotto

ASIN ‏ : ‎ B07L5529KZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ MCPIXI

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Due attacchi da 14″ per portrait e landscape

Doppio bloccaggio Y-lock: blocco a molla e blocco laterale

Adatto a smartphone con larghezza da 60mm a 104mm

Dotato di un pratico attacco a slitta per luci LED, microfoni o altri accessori

Design italiano ergonomico, compatto e leggero