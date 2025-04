Manfredonia, colpi di pistola contro l’auto in sosta della madre di un magistrato

Ieri sera, in via Fiume a Manfredonia, provincia di Foggia, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro l’auto della madre del sostituto procuratore Roberto Galli. I carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha definito l’episodio un gesto grave e intimidatorio, sottolineando che la comunità non può ignorarlo. La Marca ha annunciato che l’amministrazione si costituirà parte civile nel processo “Giù le mani”, evidenziando l’importanza di avere istituzioni forti contro corruzione e criminalità organizzata.

Ha esortato a non lasciare spazio a compromessi e ha manifestato piena solidarietà a Roberto Galli, affermando che l’atto intimidatorio è rivolto a chi serve lo Stato con onore. Il sindaco ha chiarito che non volgeranno lo sguardo dall’altra parte e si impegneranno per garantire giustizia sociale. Ha espresso fiducia nel fatto che gli autori della minaccia saranno identificati e puniti. La Marca ha ribadito la necessità di lavorare con determinazione per difendere il territorio dalla criminalità, riprendendo le parole di Giuseppe Impastato riguardo alla Mafia. Concludendo, ha invitato tutti a tenere alta la testa e a combattere l’indifferenza, rafforzando il senso di comunità e giustizia.