Maneskin, Zitti e buoni nella storia dell’Eurovision: battuti gli ABBA

Måneskin, Zitti e buoni conquista un altro riconoscimento: per la scienza è una delle canzoni più orecchiabili dell’Eurovision.

Sono passati due anni dalla vittoria straordinaria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest, ma non si ferma il successo incredibile della band italiana. Per un motivo o per un altro, anche i grandi esperti della kermesse non possono non ammetterlo: i ragazzi italiani sono rimasti nella storia dello show, grazie anche a una delle canzoni più amate in assoluto. Canzone che adesso è stata certificata, anche dalla scienza, come una delle più orecchiabili nella storia della kermesse, sul podio davanti a brani storici come Waterloo degli ABBA.

Måneskin all’Eurovision: anche la scienza li premia

Mentre aspettiamo con ansia l’inizio della nuova edizione della kermesse europea, che vedrà Marco Mengoni rappresentarci ancora una volta con il brano Due vite, gli esperti di BonusFinder Italia hanno pubblicato uno studio sulle canzoni più orecchiabili in oltre sessant’anni di storia dell’Eurovision. Studio che ha confermato quello che tutti sospettavano: Zitti e buoni è una delle canzoni migliori della storia della kermesse.

Maneskin

Utilizzando metriche come popolarità (quanto la canzone è stata ascoltata sulle piattaforme streaming), ballabilità (in base a tempo, ritmo, forza e regolarità), energia (in base a velocità e volume), lirismo (quante parole ci sono nel brano) e valenza (grado di positività del brano), gli esperti hanno stilato una graduatoria per stabilire quale sia la canzone più orecchiabile che sia mai stata presentata. E incredibilmente il brano dei Måneskin si è classificato al terzo posto, dietro solo a My Number One di Helena Paparizou (Grecia, 2005), e Fairytale di Alexander Rybak (Norvegia, 2009), e davanti a Stefania della Kalush Orchestra, vincitrice della scorsa edizione. Un trionfo per Damiano e compagni, se consideriamo che anche la storica Waterloo degli ABBA in questa graduatoria si è classificata solo al nono posto.

Quanto è orecchiabile Due vite?

Se la band romana porta dunque in alto la nostra Italia anche in una classifica del genere, non vanno molto bene le cose per quanto riguarda l’edizione 2023. Lo stesso studio ha infatti utilizzato le stesse metriche anche per valutare le canzoni che saranno in gara nell’edizione di Liverpool. E non arrivano buone notizie per Mengoni.

Secondo questi parametri Due vite non dovrebbe rientrare infatti nemmeno in top 10 per quanto riguarda l’orecchiabilità. Sulla carta, l’Italia parte quindi molto indietro rispetto ad altre rivali. Riuscirà l’artista a sovvertire i pronostici?