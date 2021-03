Freschi della vittoria al Festival di Sanremo, ieri sera i Maneskin sono stati ospiti a Le Iene, si sono esibiti con Zitti e Buoni ed hanno risposto alle domande degli autori. Durante l’intervista quadrupla Damiano ha rivelato come reagisce ai rumor che lo vorrebbero omosessuale, ma ha specificato che gli piacciono le donne.

“Se incontro una persona al giorno? Ma no e nemmeno una a settimana. Uomini, donne o entrambi? Donne, ma ricevo molte avance da parte di maschi e non mi dà assolutamente fastidio. Non mi importa nulla nemmeno se dicono che sono gay. Però non mi dico se sono fidanzato, posso dire che vivo da solo. Se ho avuto una storia con Victoria? Se vi piace ve lo lascio credere, ma non confermo, né smentisco. […] In passato ho avuto una storia con una donna più grande di me, io avevo 18 anni e lei 34”.

Ma la vera rivelazione CHOC è che Damiano ha detto di preferire i succhi di frutta agli alcolici!

Victoria ha confessato di aver avuto una storia con un altro artista famoso ed ha aggiunto di essere stata anche con delle donne: “Io e Damiano? Chissà. Una storia con gli altri due membri della band? No, ma sono belli anche loro. Però ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. Per conquistarmi non servono soldi, non mi importa di cene offerte o degli addominali. Quando conta invece un bel lato B? da 1 a 10 direi 7. […] Ricevo avance anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene. […] Avrei fatto anche Amici, ma non Uomini e Donne o Temptation Island”.

Maneskin: l’intervista integrale de Le Iene.