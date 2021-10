Ci saranno anche i Maneskin al prossimo Festival di Sanremo 2022? La risposta potrebbe essere: molto probabilmente sì.

La band romana, infatti, è rimasta sempre in contatto con Amadeus (che li ha voluti nel 2021 e che condurrà anche l’edizione 2022) ed il tour europeo gli inizierà il prossimo 6 febbraio, ovvero il giorno dopo l’elezione del vincitore del Festival di Sanremo. Le tempistiche lo permettono ed il rapporto fra artisti e direttore artistico è buono, quindi non è sbagliato sostenere che l’ago della bilancia sia più propenso verso una loro ospitata.

“Voglio veramente bene a questi ragazzi” – ha dichiarato Amadeus a La Repubblica – Ogni tanto ci messaggiamo e mi fa piacere perché quando gli scrivo, Damiano mi risponde subito anche a nome degli altri. Non si sono montati la testa, stanno facendo una carriera straordinaria e sono fiero di loro. Tra dieci anni saranno loro i protagonisti dei megaconcerti, saranno i nuovi Rolling Stones. Mi auguro che per me ci sia sempre un posto in prima fila alle loro esibizioni. Spero che si ricordino del vecchio zio Amadeus.

“Sono rimasto folgorato dal loro brano [Zitti e Buoni, ndr] ricordo bene il giorno in cui sono andato alla Sony. Ho pensato subito: ‘Sono già sul palco dell’Ariston. Se questa canzone dovesse vincere Sanremo, il festival sarà rivoluzionario”.