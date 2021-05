Dopo 30 anni l’Italia è tornata a trionfare all’Eurovision. I Maneskin hanno vinto con Zitti e Buoni battendo la Svizzera e la Francia. Nemmeno il tempo di goderci la vittoria della nostra amata band, che su Twitter è scoppiato un macello. Migliaia di profili (anche verificati) hanno chiesto la squalifica della band italiana lanciando pesantissime accuse. Nei tweet in questione c’è lo stesso video in cui si vede Damiano che si abbassa sul tavolino (ma il suo volto è coperto da alcune bottiglie). Eppure questi profili (quasi tutti stranieri) fanno un’accusa ben precisa, anche se il viso del cantante non si vede.

Ma secondo i maligni stranieri un cantante farebbe qualcosa di illegale davanti le telecamere e un pubblico di milioni di telespettatori? Mi pare chiarissimo che Damiano stava esultando e si è abbassato per mezzo secondo stringendo i pugni.

Spero che un portavoce del gruppo intervenga presto per fermare questa polemica assurda. La squalifica sapete dove ve la potete mettere? Proprio lì. Detto questo, la sconfitta andrebbe presa con più sportività.

Shall we talk about the Italian winner snorting cocaine right in front of cameras at #Eurovision? 🙃😱@Eurovision pic.twitter.com/rmpmJbMyug

