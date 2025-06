Maneskin: Successo e Finanziamenti Pubblici in Rivelazione

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha analizzato il fatturato di Damiano David e dei Maneskin nella sua rubrica su MowMag. Secondo Alessi, i Maneskin sono il gruppo musicale italiano di maggior successo nel mondo e il più ricco in Italia, sebbene non tutti possano condividere questa visione.

Nel 2023, la loro società, Måneskin and Empire, ha registrato un fatturato di 18.635.000 €, con un utile netto di 1.419.653 €. Tuttavia, Alessi prevede che nel 2024 i guadagni possano diminuire, visto che Damiano David ha avviato una carriera da solista, che attualmente non sta riscuotendo il successo sperato.

Alessi ha anche rivelato che i Maneskin hanno beneficiato di finanziamenti pubblici per un totale di 37.319 €. Questi includono un contributo a fondo perduto di 17.524 €, che potrebbe essere collegato al periodo del Covid. Il commento di Alessi fa riflettere sulla legittimità di tali sovvenzioni, considerando che il gruppo non sembra avere un bisogno urgente di supporto finanziario.

Oltre ai Maneskin, anche altre figure pubbliche hanno usufruito di aiuti statali durante la pandemia. Ad esempio, Chiara Ferragni ha richiesto contributi per le sue aziende, totalizzando 116.023 euro per Sisterhood, 16.818 euro per TBS Crew Srl e 17.951,53 euro per Fenice Srl, attraverso decreti della Regione Lombardia.

Fonte: www.biccy.it