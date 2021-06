Maneskin su TikTok: la band romana apre un profilo sul social cinese e lo inaugura con un live da Berlino.

I Maneskin sono finalmente sbarcati su TikTok. Fino a pochi giorni fa la band romana ammetteva ai fan di non aver ancora aperto un account sul noto social network cinese. Ma con lo straordinario successo all’Eurovision, che ha portato a una viralità incredibile di tutti i loro brani, non potevano più rimanere lontani da uno dei social al momento più utilizzati in tutto il mondo. E così hanno colmato il gap, guadagnando in poco tempo oltre un milione di follower. Un successo incredibile che hanno scelto di festeggiare con un live speciale.

Maneskin su TikTok: un concerto da Berlino

Sono solo due i video caricati sul profilo all’apertura: uno con una prova in studio di Coraline, l’altro con un annuncio di un appuntamento straordinario. Il 16 giugno la band romana sarà infatti protagonista di uno speciale live da Berlino. Un annuncio straoridnario che ha superato i 3 milioni di views in poche ore.

Maneskin

Maneskin sempre più internazionali

Con il live dalla capitale tedesca la band guidata ad Victoria e Damiano David dimostra ancora una volta di voler sfruttare l’onda lunga dell’Eurovision per allargare i propri confini, puntando a nuovi mercati e diventando una band sempre più internazionale.

Non a caso negli scorsi giorni, dopo la rottura con la manager Marta Donà, si era ipotizzato un loro passaggio alla Latarma Mangement. Ma l’ipotesi è stata smentita dai fatti. Il gruppo sarebbe infatti stato preso in carico da Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale di X Factor, per dare continuità alla loro carriera, nel solco di quanto fatto finora, ma puntando anche a far fruttare un successo che sta regalando grandi soddisfazioni anche all’estero. Di seguito il video ufficiale di Zitti e buoni della band romana: