I Maneskin si godono il successo con il loro tour europeo: le immagini degli show in Repubblica Ceca, Polonia e Belgio diventano virali sul web.

Mentre in Italia infuria la polemica e il dibattito sul concerto senza distanziamento di Salmo a Olbia e sulla possibilità di tornare a godere dei live senza troppe preoccupazioni, i Maneskin si stanno godendo il loro primo entusiasmante tour europeo. La band romana raccoglie i frutti dell’incredibile successo scaturito dal trionfo all’Eurovision e fa scatenare i propri fan sulle note dei loro più grandi successi. Energia a go go per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, che stanno spaccando tutto nei festival internazionali organizzati in Repubblica Ceca, Polonia e Belgio, regalando spettacolo e anche qualche momento sconvolgente.

Maneskin

Maneskin: lo stage diving di Damiano diventa virale

Sui propri account social il gruppo romano ha voluto testimoniare quanta carica ed energia ci sia nei loro concerti di questi giorni. Degli spettacoli che hanno galvanizzato tanto il pubblico quanto gli stessi artisti, al punto da arrivare ad eccedere ina lcuni comportamenti. Ad esempio Damiano, a petto nudo e con pantaloncini di pelle, si è divertito a improvvisare uno stage diving, un tuffo tra il pubblico, non proprio la scelta più saggia in tempi di pandemia ma del tutto in linea con quello che dovrebbe essere un grande rock show.

Victoria conquista i fan stranieri

Se Damiano è stato autentico mattatore in tutti i concerti andati in scena fin qui, non è poi stata da meno Victoria, che si è esibita a seno nudo, coprendosi solo con una ‘x’ formata dal nastro adesivo. Un look ad alto tasso erotico che ha galvanizzato i suoi fan regalando ancora più entusiasmo a tutti i presenti. Ma anche Thomas si è lasciato prendere dall’energia e sul palco si è dimenato come un vero grande guitar hero.

Insomma, dai freddi ed esorbitanti numeri raccolti in questi mesi, finalmente i ragazzi romani sono riusciti a passare ai caldi spettacoli dal vivo, tornando in una dimensione che è poi quella che maggiormente gli compete. E la speranza è che presto anche in Italia possano regalare show del genere. Il countdown per il Circo Massimo è già iniziato… Di seguito le immagini della band in Belgio: