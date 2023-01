Maneskin sono tornati con Gossip, ecco il nuovo singolo

Ieri Damiano (con il suo nuovo look) ha attirato la nostra attenzione pubblicando una foto senza vestiti per annunciare il nuovo singolo dei Maneskin. Missione riuscita, pioggia di like e probabilmente anche grazie a questo scatto in molti si sono ricordati di ascoltare Gossip. Lontano dalle atmosfere di The Loneliest, Gossip è altrettanto forte e cattura già al primo play. Quindi complimenti ai Maneskin, che hanno fatto nuovamente centro.

Maneskin, Gossip, la traduzione.

Benvenuti nella città delle bugie

Dove tutto ha un prezzo

Sarà il tuo nuovo posto preferito

Puoi essere una star del cinema

E ottenere tutto quello che vuoi

Basta mettere un po’ di plastica sul tuo viso

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la merda sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh

Continua a bere e a comportarti bene

Non importa se la tua giornata è blu (triste, ndr)

Nessuno ama una faccia cupa, solo

Prendi le tue pillole e balla tutta la notte

Non pensare affatto, questo è il consiglio

Quindi dai, proviamo, è solo un assaggio

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la merda sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh