I Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest hanno deciso di chiudere i rapporti lavorativi con la loro manager Marta Donà. I ben informati parlavano di una figura internazionale per la band, che al momento è ai vertici delle classifiche di mezzo mondo. Secondo gli esperti Damiano, Victoria, Ethan e Thomas erano alla ricerca di un personaggio che potesse aiutarli soprattutto all’estero. Oggi è arrivata la bomba: “Simon Cowel potrebbe diventare il nuovo manager dei Maneskin“.

A lanciare questo scoop non è stato un settimanale di gossip o qualche pagina fan, ma il New York Times! Secondo il noto quotidiano americano il gruppo italiano starebbe per firmare un contratto con il padre di X Factor, che in passato è stato dietro a gruppi famosissimi, uno su tutti: gli One Direction. I fan dei vincitori di Sanremo si sono spaccati a metà, da una parte quelli che non vedono di buon occhio Cowell e non hanno preso bene la notizia e dall’altra chi crede che Simon possa dare una grossa mano a far diventare i Maneskin un fenomeno mondiale.

E che i vincitori dell’Eurovision possano spopolare in tutto il mondo ne è convinto anche il NY Times: “In quattro fanno solo 83 anni: Damiano 22, Victoria 21, Thomas, Ethan, 20)” e il carisma sul palco e l’energia della gioventù, una disinvoltura androgina attentamente curata ed elegante che abbatte le barriere di genere e sostiene la self-expression. Hanno vinto l’Eurovision, conquisteranno il mondo“.

Ammetto che non mi piacciono i Maneskin, ma leggere che Simon Cowell potrebbe diventare il loro manager mi viene da pensare che purtroppo un’altra band verrà distrutta… pic.twitter.com/Lix1gqEfaV — Valentina (@Valentinadx) June 17, 2021

simon cowell stai lontano dai maneskin e tu louis hai un management quindi vedi di fare qualcosa e prenderli tu almeno non verranno rovinati grazie — viᴸ (@carrotgiirll) June 17, 2021

Simon Cowell vuole diventare il nuovo manager dei Maneskin. Io da fan dei One Direction dico solo una cosa:

CORRI ALICE CORRI — Federica ◟̽◞̽ (@Fede_ProudOfLou) June 17, 2021

Marta Donà, il saluto della storica manager dei Maneskin.

“Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi“.