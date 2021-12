Prima la fama in Italia, poi il trionfo all’Eurovision Song Contest e alla fine l’enorme successo in Europa e ora anche negli Stati Uniti, i Maneskin sono davvero inarrestabili. Dopo la performance agli American Music Awards, da Ellen DeGeneres e al Tonight Show di Jimmy Fallon, ieri il gruppo italiano si è esibito in uno dei programmi americani più seguiti, The Voice USA. Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno portato sul palco dello show un medley di Beggin e Mammamia lasciando senza parole i giudici del programma. La reazione più bella però l’ha avuta Ariana Grande, che dopo aver applaudito gli ospiti ha anche mandato un bacio e si è inchinata. Davvero un amore.

non ariana che si inchina dopo l’esibizione dei maneskin damiano pretendo lo stesso trattamento pic.twitter.com/C1av4fyF31 — benzo;🎄 (@harryssvans) December 1, 2021

ariana tirandoles un beso y haciendoles una revercia a maneskin la amo pic.twitter.com/aNOIfBIluS — vale lvs dylan (@watsonvalee) November 30, 2021

Maneskin: il grande successo nelle classifiche americane.

Sono passati mesi da quando i singoli dei Maneskin sono sbarcati nelle classifiche USA eppure continua la scalata. Beggin è tra le 10 canzoni più ascoltate su Spotify, è al nono posto su iTunes e soprattutto al primo della Billboard Alternative Airplay. Per questo motivo Damiano ha voluto ringraziare i fan americani: “Non posso credere che Beggin’ sia stata il numero 1 di Alternative Airplay di Billboard per la nona settimana ed è anche la numero 1 più lungo di US Alternative Radio 2021. Questo per noi significa il mondo”, scrivono su Twitter. I Wanna be Your Slave è il singolo che è rimasto più lungo di sempre al primo posto su “hard rock songs” di Billboard. Ben 20 settimane al numero 1 della classifica. Non possiamo ringraziarvi abbastanza siamo così felici“.