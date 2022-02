I Maneskin si scatenano allo show di Miley Cyrus che ha preceduto il Super Bowl 2022: il racconto di una serata epica.

Non solo l’Halftime del Super Bowl. Nel weekend più emozionante per lo sport americano, si è svolto un altro grande show musicale, con protagonisti anche degli artisti che conosciamo molto bene. Stiamo parlando del Super Bowl Music Fest, evento che ormai da tre anni precede la finale della NFL. Una sorta di festival che ha raccolto in California il meglio della musica americana e mondiale, sotto la guida di Miley Cyrus, maineventer con degli ospiti particolari: i Maneskin.

Super Bowl Music Fest: tutti i protagonisti

L’evento si è tenuto tra il 10 e il 12 febbraio e ha avuto tantissimi protagonisti della grande musica americana. Presenti i big della musica alternativa, Halsey e Machine Gun Kelly, le leggende del pop punk californiano, i Green Day, e poi una super star a tutto tondo, Gwen Stefani.

Gwen Stefani

Ma l’assoluta regina di questi tre giorni di grande musica è stata Miley Cyrus, che si è presa il palco della Crypto.com Arena di Los Angeles, che ha avuto come ospiti d’onore, seppur non sul palco, proprio i nostri amatissimi Maneskin, ormai in grande confidenza con l’ex Hannah Montana.

Maneskin ospiti di Miley Cyrus al Super Bowl Music Fest

I Maneskin non sono stati protagonisti sul palco, per una volta, ma sono tornati per una volta ad essere semplici, ma non troppo, spettatori. Hanno documentato il tutto proprio i quattro ragazzi romani, con una serie di video su Instagram e alcuni scatti a Venice Beach. Un’ennesima dimostrazione dello status internazionale raggiunto dai nostri, ormai assoluti protagonisti in ogni grande manifestazione. Basti pensare che solo pochi giorni fa erano presenti ai Brit Award.

Di seguito la loro esibizione recente agli American Music Award: