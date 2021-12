Lo scorso ottobre i Cugini di Campagna hanno pubblicato un post contro i Maneskin, accusandoli di aver copiato i loto abiti di scena. Lo storico gruppo di Anima Mia anche a Le Iene ha ribadito il concetto.

“Siamo incavolati neri lo diciamo proprio subito. Ci siamo davvero incavolati per quello che abbiamo visto. Noi abbiamo inventato quei vestiti 25 anni fa. A voi chi li ha messi? Li abbiamo indossati anche a New York al Madison Square Garden. Eravamo in tour in America e già vestivamo in quel modo, come ora vestono i Maneskin. All’epoca quei ragazzi nemmeno erano stati concepiti. E i fan di questi giovani ci hanno dato dei rosiconi.Hanno imitato un gruppo di 30 anni fa, ci lascino in pace una volta per tutte. Sì basta copiare i nostri look dai. […] Non è che ce l’abbiamo con loro, però ci hanno copiato. Se avessero preso altri vestiti sarebbe stato meglio”.