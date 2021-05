I Maneskin con la vittoria all’Eurovision Song Contest continuano a mietere successi e dopo aver piazzato la loro Zitti e Buoni nella Top 10 Global di Spotify hanno conquistato un primato anche in Gran Bretagna. Il brano ha infatti conquistato la 17esima posizione dei singoli più venduti.

“Zitti e Buoni è la prima canzone in italiano a spaccare nella classifica ufficiale britannica negli ultimi 30 anni, siamo 17^” – hanno scritto i Maneskin su Instagram – “Nessuna parola può descrivere quanto siamo felici e onorati. La nostra musica si sta diffondendo in più di 30 classifiche in tutto il mondo e questo è letteralmente folle. Rimanete sintonizzati, questo è solo l’inizio“.

Zitti e Buoni is the first song in italian to smash into the official UK chart in the last 30 years, We are #17.

No words can describe how happy and honoured we are.

Our music is spreading through more than 30 charts all over the world and this is literally insane.@BBCR1 pic.twitter.com/zT6x0qrmfS

— ManeskinOfficial (@thisismaneskin) May 28, 2021