I Maneskin hanno suonato anche all’Ellen Show di Ellen DeGeneres: il video della band romana nel talk pomeridiano.

Continua il giro d’America dei Maneskin. La band romana, ormai da settimane negli Stati Uniti per una serie di impegni promozionali, dopo aver tenuto i suoi primi concerti a stelle e strisce, aver aperto ai Rolling Stones, partecipato a una festa di Gucci, conosciuto Miley Cyrus e partecipato al talk di Jimmy Fallon, si è concessa anche un’esibizione in un altro dei talk più importanti negli States: quello di Ellen DeGeneres. Ecco il video di Damiano e compagni al famosissimo Ellen Show.

Damiano David dei Maneskin

Maneskin all’Ellen Show: il video

Damiano e compagni non finiscono di stupire. Sempre più amati anche in America, sono stati protagonisti della diciannovesima e ultima puntata dell’Ellen Show, il talk condotto dall’attrice e comica Ellen DeGeneres, negli Stati Uniti una vera diva. Nell’occasione il gruppo italiano ha suonato dal vivo ancora una volta Beggin’, la cover dei Four Seasons che ha raggiunto il traguardo incredibile del disco di platino negli Stati Uniti. Di seguito il video con il loro live:

Maneskin vs Cugini di Campagna: la polemica diventa virale

In questi giorni la band ha fatto parlare di sé per aver aperto il concerto dei Rolling Stones all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Una performance in cui si sono mostrati al pubblico con degli abiti che, almeno all’apparenza, sono stati ispirati da un vecchio look dei Cugini di Campagna. Un ‘omaggio’ che è stato sottolineato dal gruppo di Anima mia attraverso un post polemico su Facebook. Ivano e soci hanno affermato di apprezzare i Maneskin, anche se musicalmente devono fare ancora molta strada. Un commento che ha infastidito i fan del gruppo di Zitti e buoni.