Måneskin pronti al nuovo tour Usa, il 7 ottobre esce 'The Loneliest'

Il nuovo singolo dei Måneskin ‘The Loneliest’ uscirà il 7 ottobre. Ma intanto la band romana continua a macinare successi Oltreoceano. Sabato scorso i Maneskin si sono esibiti con cinque brani al Global Citizen Festival del 2022 a New York. La band è salita sul palco poco prima degli headliner Metallica. Altri artisti hanno partecipato all’evento tra cui Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía e la campagna del festival si è conclusa con oltre 2,4 miliardi di dollari raccolti per contrastare la povertà.

Ora i Måneskin sono pronti per il loro Loud Kids Tour che a partire dal 31 ottobre li vedrà esibirsi negli Stati Uniti e in Canada (con tappe fino al 16 dicembre a Seattle, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Phoenix, Salt Lake City, Denver, Chicago, Detroit, Toronto, Montreal, Boston, Philadelphia, New York, Washington, Atlanta, Miami, Houston, Dallas e Las Vegas), prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023, e da lì toccare tutta Europa.

Il tour consacra due anni di incredibili traguardi. Il singolo di successo della rock band “Supermodel” ha recentemente superato gli oltre 150 milioni di stream globali, raggiungendo la #1 posizione nelle classifiche di Billboard e rimanendo salda per diverse settimane alla #1 nella US Alternative Radio – i Måneskin sono gli unici a conquistare questo traguardo con due canzoni quest’anno. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan si sono anche aggiudicati il Billboard Music Award 2022 nella categoria “Top Rock Song” e l’iHeartRadio Music Award come “Best New Alternative Artist”.

I Måneskin hanno concluso un’estate fenomenale in giro per il mondo. Il 2022 continua ininterrottamente a vederli protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali festival di tutto il mondo come lo storico Circo Massimo di Roma che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, o il Lollapalooza di Chicago, davanti a oltre 65.000 fan, dove la band ha letteralmente scosso la folla, e ancora il Rock in Rio, il Pinkpop, il Rock am Ring, Summer Sonic e molti altri.

I traguardi raggiunti dai Måneskin quest’anno non si fermano qui: la band si è esibita con agli Mtv Vma Awards 2022 il loro singolo di successo “Supermodel”, in una performance che ha sconvolto il pubblico televisivo, e che è ora disponibile qui. La serata ha anche visto la band portare a casa con orgoglio il Vma award per “Best Alternative Video”, segnando la prima volta di un gruppo italiano ad aver vinto tale premio.