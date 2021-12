Finale X Factor 2021: tra gli ospiti d’onore ci saranno anche i Maneskin oltre ai Coldplay.

Si torna sempre a casa. Specialmente se fai parte dei Maneskin. La band italiana più famosa al mondo sarà protagonista nella Finale di X Factor, lì dove tutto è cominciato. Stavolta però con lo status di super ospite, possiamo dirlo senza timore di smentita, internazionale. Con degli onori se non superiori, quantomeno uguali a quelli dei Coldplay, altra band già annunciata per la Finale del Forum di Milano. Finale che già dalle premessere regalerà uno spettacolo straordinario.

Maneskin

Maneskin alla Finale di X Factor 2021

Quindi per una sera tornate a casa, cari Maneskin. Tornate come Marlena, tornate come tutti coloro che in un posto lasciano il cuore. E nonostante Sanremo, nonostante l’Eurovision, nonostante gli American Music Award, gli MTV EMAs, nonostante anche i Rolling Stones, i Maneskin restano e resteranno sempre una creatura di X Factor. Creatura che magari sarebbe arrivata lì anche senza la spinta del talent. Ma che grazie a quel talent, e all’incontro con Manuel Agnelli, ha raggiunto una dimensione che in pochi forse avrebbero potuto immaginare in quella prima Audition in cui si presentarono all’Italia. Riguardiamola insieme:

Maneskin a X Factor: saranno ospiti della Finale

La band formata da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sarà protagonista nella Finale di X Factor 2021. L’annuncio è stato dato durante la semifinale dal conduttore Ludovico Tersigni, armato di chitarra, con tanto di riff di I Wanna Be Your Slave. Un annuncio che è stato completato da un video introduttivo che ha riassunto tutto quello che è successo in questi ultimi dodici mesi. O meglio, negli ultimi dieci mesi, quelli che hanno trasformato una delle più promettenti band italiane in una grande realtà internazionale: