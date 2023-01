Maneskin ospiti a Sanremo 2023: l’annuncio di Amadeus

Måneskin ospiti a Sanremo 2023: l’annuncio di Amadeus nel giorno dell’uscita del loro nuovo album.

Non c’è due senza tre. Per il terzo anno consecutivo i Måneskin saranno a Sanremo, ancora una volta in veste di super ospiti. Lo ha annunciato Amadeus con l’ennesimo annuncio bomba regalato al Tg1 delle 20. Nel giorno dell’uscita del loro nuovo album, Rush!, il direttore artistico del Festival ha confermato la loro partecipazione sul palco che li ha consacrati a grandi protagonisti non solo della musica italiana, ma internazionale.

Måneskin a Sanremo anche nel 2023

I Måneskin tornano così nel loro “posto del cuore”. Dopo aver fatto il debutto nel 2021, hanno del loro incredibile exploit con il brano Zitti e buoni, la band romana capitanata da Damiano David aveva già fatto ritorno a Sanremo lo scorso anno, in qualità di vincitori uscenti oltre che di grandi trionfatori dell’Eurovision.

Maneskin

Sarà tra l’altro una partecipazione molto speciale la loro, nella serata di giovedì 9 febbraio. Solo pochi giorni prima la band sarà infatti per la prima volta al grande gala dei Grammy Award, essendo candidata nella categoria Best New Artist degli Oscar della musica. E chissà che il loro ritorno sul palco dell’Ariston non possa essere ancora una volta trionfale.

Tutti gli ospiti di Sanremo 2023

Senza considerare i grandi cantanti italiani che animeranno gli altri palchi di Sanremo, quello di piazza Colombo (tra i tanti anche Annalisa e Piero Pelù) e quello della nave da crociera (grande attesa per Salmo e Fedez), sono già diversi gli artisti che Amadeus ha annunciato come ospiti sul palco dell’Ariston.

Oltre a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, ci sarà spazio infatti per la prima reunion dei Pooh dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio, per la prima volta insieme di Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e per il grande ritorno a Sanremo dei Black Eyed Peas. Insomma, si arricchisce giorno dopo giorno la lista dei grandi nomi che proveranno a far fare un nuovo record d’ascolti al Festival targato Amadeus. E la sensazione è che le sorprese non siano ancora finite qui…