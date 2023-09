Maneskin, New York Times: "Più grande rock band italiana di tutti i tempi"

Dall’Olimpico alle pagine del New York Times Magazine. La fama dei Maneskin e il loro “trionfale ritorno a Roma” approdano oltreoceano: in un lungo articolo online del quotidiano statunitense, il corrispondente dalla Capitale racconta l’atmosfera vissuta nel corso dei concerti che hanno avuto luogo lo scorso luglio. Un grande appuntamento per “60mila italiani” che hanno “urlato” ammirando le “uniche rock star della loro generazione, e quasi certamente la più grande rock band italiana di tutti i tempi. Il gruppo italiano – annota – è diventato un fenomeno globale, offrendo alla Gen Z un assaggio di un genere che potrebbe aver già esalato l’ultimo respiro”.

In una Roma assediata dal caldo, dove i “motorini volano davvero ovunque e il traffico sembra regolato dal principio che chiunque può essere sostituito”, i Maneskin si esibiscono calcando il prato dello stadio. “Damiano David – il cantante della band e, all’età di 24 anni, il membro più anziano – si è presentato con pantaloni neri a zampa d’elefante e un top a rete che gli tagliava in due il busto in diagonale, la sua fronte pesante e i lineamenti ipersimmetrici lo facevano sembrare un nomade futuristico che cacciava il mammut a rete”, riferisce il New York Magazine.

“Victoria De Angelis, la bassista, – si lege ancora – indossava un miniabito realizzato con strisce di pelle o forse corde elastiche. Raggi indossava pantaloni non permeabili e una camicia nera che scartò rapidamente, mentre Ethan Torchio tamburellava con un gilet senza camicia sotto, con i capelli svolazzanti. Per i successivi minuti di rumore alternativamente disciplinato e frenetico, il fuoco pirotecnico – getti di fiamma articolati da 20 piedi che potevi sentire fino al mezzanino – ha preso il via con ‘Gasoline’, una canzone che i Maneskin hanno scritto per protestare contro l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin”.