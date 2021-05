Sono più di 24 ore che migliaia di francesi sui social chiedono la squalifica dei Maneskin. Il motivo lo conosciamo tutti ed ha a che fare con delle accuse diffamatorie e senza alcun fondamento. Questa polemica in Francia ha fatto così tanto rumore che è arrivata in tv e un giornalista ha addirittura chiesto il parere di un politico.

Il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian a Rtl France ha dichiarato che non spetta a lui decidere se togliere la vittoria all’Italia. L’uomo ha continuato dicendo che l’Eurovision ha una sua commissione, che esaminerà il caso ed eventualmente farà dei test.

“Questo Eurovision è una bella festa. Il secondo posto di Barbara Pravi è comunque un onore per noi francesi. Spetta alla commissione etica dell’Eurovision decidere, se c’è un problema. Non voglio interferire in questa giuria, non è di mia competenza. Ci sono organizzazioni specializzate, Eurovision è responsabile dell’onore di questa competizione, e se c’è bisogno di fare dei test, faranno i test”.

I Maneskin si sono resi disponibili a fare i test per controllare se hanno assunto sostanze. Ma anche solo proporre questi test a me sembra un affronto. Dalle clip si vede benissimo che Damiano non ha sniffato proprio nulla. Chi riesce a farsi una striscia in meno di mezzo secondo? I veri fatti sono quelli che vedono del marcio in quei filmati.

I Maneskin: “Fateci i test, non abbiamo nulla da nascondere”.

“Capisco che può essere fraintendibile, ma entrambe le mani sono visibili ed è la polemica più stupida del mondo anche perché sono assolutamente contro questo tipo di sostanze, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerò in diretta in tutta Europa, con una telecamera puntata in faccia, perché sò scemo, ok, ma non fino a questo punto. Abbiamo anche chiesto di sottoporci al test: noi siamo contrari alle droghe”.