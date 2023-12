Maneskin, l’omaggio agli Oasis con “Don’t Look Back In Anger”

Terminato il tour mondiale “Rush!”, i Maneskin hanno salutato il loro pubblico in maniera speciale: il video è incredibile.

I Maneskin, si sa, sono diventati un vero fenomeno nel panorama musicale, che li porta spesso e volentieri anche oltre i confini nazionali. Reduci dall’ultimo tour mondiale terminato solo due giorni fa, la rock band ha deciso di chiudere l’ultimo concerto di Manchester omaggiando un celebre gruppo della cittadina.

I Maneskin omaggiano gli Oasis sul palco

In occasione dell’ultima data del tour internazionale Rush! World Tour – che omaggia l’ultimo album – i Maneskin hanno dedicato un brano degli Oasis proprio alla rinomata band, ovviamente nella loro versione rivisitata.

Dopo ore di live all’AO Arena di Manchester, il gruppo rock ha voluto salutare il proprio pubblica cantando una cover di “Don’t Look Back In Anger”. Mentre Thomas Raggi si preparava ad accompagnarlo con la chitarra, Damiano David ha detto sul palco: “Questa città ha dato i natali a tanti ottimi artisti, ma c’è un gruppo che ci piace particolarmente“.

Prima di dare voce alla loro interpretazione del brano, ha poi dichiarato con ironia il cantante dei Maneskin: “Siamo sicuri che se mai un giorno vedranno questa cover penseranno che farà schifo“. Subito dopo, i fan sono stati incantati dalla loro esibizione.

Rush! World Tour: una serie di live indimenticabili

Dopo il successo dei concerti in America Latina, dal Brasile alla Colombia, passando anche per Argentina e Cile, con il Rush! World Tour i Maneskin hanno volato da un luogo all’altro del globo, facendo tappa anche in Europa.

Come indica il titolo dato al tour, gli ultimi concerti della rock band ha portato sui palchi di tutto il mondo le canzoni dell’omonimo album, “Rush! (Are U Coming?)“, uscito il 10 novembre scorso. Il disco si presenta come una versione aggiornata dell’album pubblicato a gennaio 2022, a cui si aggiungono cinque brani inediti.

Omaggiando il loro progetto discografico, la band capitanata da Damiano David si è lanciata in un incantevole tour, che li ha portati da Toronto a Manchester, passando per tante altre città. Gli appuntamenti terminati solo due giorni fa, in particolare, hanno visto i Maneskin nelle seguenti tappe: