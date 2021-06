Maneskin su TikTok, live a Berlino: il video dell’esibizione e gli elogi straordinari del New York Times.

Un successo dopo l’altro per i Maneskin. Dopo il trionfo a Sanremo e successivamente all’Eurovision, la band romana è diventata grande protagonista anche su TikTok. Il gruppo, che ha esordito sul social cinese solo negli ultimi giorni, ha voluto regalare al pubblico un live esclusivo da Berlino. Per 25 minuti, su un vero palco (ma senza pubblico) Damiano e compagni hanno messo in piedi un concerto vero e proprio, scatenando grande entusiasmo. E intanto la crescita senza freni porta il New York Times a chiedersi: “Conquisteranno il mondo?“.

Maneskin live su TikTok: il video

La performance verticale sul social cinese non è stata ancora pubblicata sugli altri account ufficiali del gruppo, né su Instagram né su YouTube. Si può però troavre attraverso le condivisioni dei fan, che hanno voluto rendere possibile a tutti questo incredibile show.

Maneskin

Durante l’esibizione hanno presentato un mix di canzoni in italiano e in inglese. La scaletta ha visto ovviamente Zitti e buoni, ma anche Chosen, uno dei loro primissimi successi a X Factor, e poi La paura del buio, la splendida ballad Coraline, For Your Love, Black Skinhead (cover di Kanye West) e anche la virale I Wanna Be Your Slave, tra i pezzi più apprezzati all’estero. Di seguito il video del live:

Maneskin elogiati dal New York Times

Mentre su Spotify continua la loro incredibile ascesa, (negli ultimi giorni hanno superato Nirvana e Metallica e hanno praticamente raggiunto gli U2), le testate internazionali stanno facendo a gara a chi li riempie maggiormente di elogi. L’ultima è stata il New York Times, che attraverso un pezzo firmato da Elisabetta Povoledo, corrispondente italiana, ha speso le seguenti parole per la band: “Hanno vinto l’Eurovision. Possono conquistare il mondo?“. Un po’ elogio, un po’ provocazione. Molti vincitori della competizione in passato sono infatti spariti. Riuscirà il gruppo di Victoria e Damiano a rimanere sull’onda del successo a lungo?