Le accuse rivolte ai Maneskin hanno portato benone ai Cugini di Campagna, che negli ultimi mesi sono un po’ ovunque. E proprio del gruppo rock ha parlato Ivano Michetti in una nuova intervista rilasciata al Corriere. Il musicista ha spiegato come mai lui e i suoi compagni hanno puntato il dito contro Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Per non farsi mancare nulla il fondatore dei Cugini di Campagna ha anche lanciato una shade, dicendo che la loro versione di Zitti e Buoni è più bella dell’originale.

“È vero… Pensavo che i vestiti uguali all’inizio fossero una coincidenza, ma all’ennesimo episodio ho pensato che lo facevano apposta, loro, i loro designer… Potevano venire nel nostro studio e gli avremmo dato i nostri costumi, avrebbero risparmiato tempo e denaro. Se Zitti e Buoni dei Maneskin entrerà nel nostro repertorio? Non sa quanti ce la chiedono. L’abbiamo fatta a nostro modo, con quei coretti è la fine del mondo, direi che abbiamo inserito un palese abbellimento alla canzone. Mi chiede se è meglio la vostra versione della loro? Beh sì, è piaciuta tantissimo, ce la chiedono tutti, tutte le tv”.

io sto ancora pensando alla faccia di Amadeus appena i cugini di campagna hanno iniziato a cantare la serata è stata svoltata sto esplodendo pic.twitter.com/wZflmgIMvZ — Mel ⏱ (@horanseyes) December 31, 2021

I cugini di campagna cantano “zitti e buoni” + remake Amadeus a #LAnnoCheVerrà pic.twitter.com/jHbg8HG4qg — ema🙃 ❄🎄 (@Ema_2303) January 1, 2022

Non solo i Maneskin, le accuse a Lady Gaga e Tina Cipollari.

Nel 2017 i Cugini di Campagna se la sono presa con Lady Gaga e al Corriere Ivano ha ricordato anche quell’episodio: “Se anche Lady Gaga si ispira a noi? Sì, è successo, tre anni fa ho protestato fuori da Montecitorio per difendere le ragioni del prodotto italiano“.

E infatti qualche anno fa Ivano e i suoi compagni – oltre ad averla bloccata su Instagram – hanno scritto una lettera alla Germanotta: “Cara Lady Gaga, tutti sanno della tua bravura e anche noi ti stimiamo molto, ma in seguito ad alcune foto pervenute sui nostri Social Network volevamo invitarti a smettere di indossare abiti di scena identici ai nostri, consapevoli del fatto che non hai di certo necessità di imitarci. Con stima“.

E non tutti sanno che una lettera molto simile a quella per Gaga, è stata scritta anche a Tina: “Cara Tina Cipollari, ti pregheremmo di smettere di indossare abiti prodotti con le nostre stoffe, perché indossati da noi hanno una certa rilevanza, mentre indossati da te, servono solo a causarci dei danni d’immagine. Siamo soltanto meravigliati dal fatto che, una professionista come Maria De Filippi, permetta di farti apparire in televisione, vestita in questo modo. Senza rancore, I Cugini di Campagna“.

Che dire…